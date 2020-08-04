Ankaragücü’nden TFF’ye 2020-2021 Süper Lig sezonuna isim talebi

Başkent ekibinin federasyona gönderdiği isim talebi yazısı şöyle;

“MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak 110. yılını idrak etmiş olduğumuz bu yıl, ana faaliyet alanında 2020-2021 futbol sezonunda TFF Süper Lig’de mücadele edecek olup, TFF Süper Lig’de mücadele edecek takımlar arasında 1910 yılında kurulmuş olmamız sebebi ile en köklü dördüncü kulüp olma özelliğinde bulunmaktayız.

Federasyonumuz, geçmiş sezonlarda isimlerinin ölümsüzleştirilmesi ve Türk futboluna yaptıkları katkıların anımsanması amacı ile Süper Lig sezonlarına sırası ile Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren, İlhan Cavcav, Lefter Küçükandonyadis ve Cemil Usta´nın isimlerini vermiştir.

Kulübümüz olarak 2020-2021 futbol sezonuna Arif PEÇENEK isminin verilmesini teklif etmiş bulunmaktayız.

Merhum Arif PEÇENEK, MKE Ankaragücü, İstanbulspor A.Ş ve Adana Demirspor’da kaleci olarak profesyonel futbol oynamıştır. Sekiz kez A Milli Takım, İki kez U18 Milli ve bir kez de Ümit Milli Takım forması giyen Arif Peçenek, 1996 yılında antrenörlüğe Vanspor’da başlamış sırası ile Beypazarı, Türk Telekomspor, Körfez Belediyespor, Şekerspor ve Kızılcahamam Belediyespor’da teknik direktör, MKE Ankaragücü’nde ise Gençlik Geliştirme Sorumlusu görevlerinde bulunmuştur.

Arif Peçenek, aynı zamanda 2008 yılında UEFA tarafından Robin Russell yönetiminde verilen UEFA TUTOR Antrenör Eğitimcisi Lisansı´nı almaya hak kazanması sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından birçok kez görevlendirilerek ”Teknik Direktör Eğitimi” kurslarında ders vermiş ve seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştır. Arif Peçenek, teknik adamlık yükümlülüklerinin yanı sıra, 2000 yılından vefatına kadar Turgay Şeren´in başkanlığında Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Ayrıca, 2008 yılında Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmüştür.

Kariyeri boyunca örnek bir birey olarak futbolun değerlerini öne çıkaran mütevazi kişiliği ile anılan Arif Peçenek, 2012-2013 futbol sezonunda TFF 1. Lig takımı TKİ Tavşanlı Linyitspor’un teknik direktörlüğünü yaptığı sırada 29 Ocak 2013 tarihinde vefat etmiştir.

Kulübümüz olarak, 2020-2021 futbol sezonuna Arif PEÇENEK isminin verilmesi teklifimizin değerlendirilerek kabulünü saygıyla arz ve talep ederiz.”