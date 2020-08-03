TFF’ye isyan! ‘Bizim suçumu ne?’

Süper Lig'in 22 takımla oynanması tartışmalarına Akhisarspor da katıldı.

Süper Lig'e yükselme fırsatını ‘play-off'ta kaybeden Ege ekibinin Asbaşkanı Ali Kuloğlu, SÖZCÜ'ye konuştu.

Pandemiden en çok etkilenen kulübün Akhisarspor olduğunu antalan Kuloğlu, şunları söyledi:

“Liglere ara verilmeden önce BB Erzurum maçını seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Ara sonrası Altay maçı öncesinde hocamız Yılmaz Vural ve takımın en önemli üç futbolcusu dahil 12 kişide Covid-19 çıktı.”

“BİZİM SUÇUMUZ NE?”

“Buna rağmen Altay maçı iptal edilmedi. Biz Altay'ı yenseydik büyük ihtimalle ‘play-off' oynamamıza bile gerek kalmayacaktı. 67 yaşındaki hocamız ve oyuncularımız bir gün sonra negatif çıkmasına rağmen 14 gün karantinaya alındılar ve iki maçı kaçırdılar. Malatya, Kayseri ve Ankaragücü pandemiden etkilendi deniyorsa bizim suçumuz ne? En çok biz etkilendik. O zaman hakkaniyet çerçevesinde bu lig 24 takımla oynanmalıdır. Bursaspor ve Adana Demirspor da Süper Lig'e çıkartılmalıdır.”

“KAYSERİ KÜME DÜŞÜRÜLMELİ”

“Kayseri cephesi açıklama yapıyor; Covid-19 testi pozitif çıkanları gizledik diyorlar. Kayseri şu açıklamanın ardından bile şu an ligden düşürülmelidir. Biz isyan ediyoruz ve hakkımızı da sonuna kadar arayacağız. Bir önceki yıl zaten mağdur edilmiştik. 22 Süper Lig hakeminin olduğu bir ortamda bizim tam 8 maçımızı Suat Arslanboğa yönetti ve biz sıfır çektik. Böyle bir tesadüf olabilir mi? Süper Lig'den düşüşümüz soru işaretleri taşıyorken üstüne koronadan bu kadar mağdur olmuşken hakkımız verilmeli.”

DUTLULU’DAN DESTEK

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da semtin takımına destek oldu. Dutlulu, “Pandemi, düşenler için sorun ama çıkamayanlar için değil! Böyle bir adalet yok. Akhisar'ın hakkını kimsenin yemesine izin vermeyeceğiz. Akhisarspor ve Bursaspor Süper Lig'e alınmalı” dedi.