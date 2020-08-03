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Sözcü

Miroslav Stoch corona virüsüne yakalandı

Yunanistan'ın PAOK kulübü, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Miroslav Stoch'un corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

00:09 -
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Miroslav Stoch corona virüsüne yakalandı

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch’un corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Stoch’un formasını giydiği Yunan ekibi PAOK, 30 yaşındaki futbolcu için destek mesajı yayınladı. Siyah-beyazlı ekip Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “”Covid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!” ifadelerini kullanarak futbolcularına destek oldu.

Ligde bu sezon 11 maça çıkan Miroslav Stoch 11 maçta 2 asit yaparak takımına katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe Kulübü de Stoch için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Covid 19 can be a good defender, but @minostoch99 is a better dribbler!! Soon back and strong Miro!! #PAOK #RiseUp

PAOK FC (@paok_fc)’in paylaştığı bir gönderi ()

Miroslav Stoch Paok
Son güncelleme: 00:17 03.08.2020