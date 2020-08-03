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Sözcü

Gençlerbirliği’nin yeni hocası Mert Nobre oldu!

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Mert Nobre'nin geldiğini açıkladı.

16:43 -
Haberler Futbol
Gençlerbirliği’nin yeni hocası Mert Nobre oldu!

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Türkiye’de futbolculuk döneminde Gençlerbirliği forması giyen ve futbolu burada bırakan Mert Nobre’nin, takımın başına getirildiği duyuruldu.

Akhisarspor ve Hatayspor’da yardımcı antrenörlük yapan 39 yaşındaki Mert Nobre, teknik direktörlük deneyimini ilk kez Gençlerbirliği’nde yaşayacak.

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