Gelişi 8 milyon Euro, gidişi 1.4 milyon Euro

Galatasaray yönetiminin Maicon'u 1 milyon 430 bin Euro'ya Al Nassr'a satması eleştiri konusu oldu. Piyasa değeri 4.8 milyon Euro olan 31 yaşındaki Brezilyalı stoper, Belçika ekibi Standard Liege'e 2.4 milyon Euro'ya satılan Luis Cavanda'dan bile daha ucuza gitti.

Maicon, Temmuz 2017'de Brezilya ekibi Sao Paulo'dan Galatasaray'a 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmiş, Şubat 2019'da 1.7 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a kiralanmıştı.

ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEM

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına ağustosun ikinci haftasında başlayacak Galatasaray, bugünden itibaren kritik bir sürece giriyor.

Yönetim ve teknik heyet, kadro planlamasını masaya yatıracak. Ancak sarı-kırmızılıların karşısında adeta ‘çok bilinmeyenli denklem' var! Pek çok sorunun birkaç hafta içinde çözülmesi bekleniyor.

İşte öne çıkanlar:

– Terim, Seri'yi gelecek sezonda da takımda görmek istiyor. Fildişi Sahilli futbolcu için Fulham'la görüşme yapılacak. Hedef 1 yıl daha kiralama ama İngiliz ekibi ücret talep ediyor.

– Bournemouth, Kolombiyalı ön libero Jefferson Lerma için 2.5 milyon Euro istedi. Ancak Galatasaray’ın kasasında bu kadar para yok!

– Yabancı sayısı kararı ertelenince kaleci arayışında rota değişti. Beto, Herrerin ve Lung; Muslera'nın boşluğunu doldurmaya aday ama hiçbiri sadece yarım sezon için buna yanaşmıyor.

– Falcao’dan verim alınamaması, Diagne'ye kapıları yeniden açtı. Ama Senegalli forvetin disiplinsizliği yönetim ve teknik heyeti düşündürüyor.