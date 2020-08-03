Fenerbahçe’den dev takas!

Fenerbahçe’de göreve gelmesi an meselesi olan Teknik Direktör Erol Bulut, Alanya'dan öğrencileri Bakasetas ile Caulker'ın transferinde ısrarcı… Sarı-lacivertli yönetim de bu nedenle tüm şartları zorluyor. Alanyaspor'un istediği bonservis rakamlarını ödemeyecek olan Fenerbahçe, iki futbolcu için Zanka, Alper ve Mevlut Erdinç'i önerdi. 3 isim de Bulut tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Alanya, takası kabul etti ama bir miktar da para istiyor. Başkan Ali Koç'un bayram tatili sonrası Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bizzat görüşmesi bekleniyor.

CANER ZİRVESİ BU HAFTA

Fenerbahçe, Beşiktaş'a veda edecek olan Caner Erkin transferini bitirmeye yakın. Yönetim, hafta içinde bir kez daha masaya oturacağı tecrübeli sol kanat oyuncusuyla sözleşme imzalamak istiyor. Maddi konularda anlaşma sağlandığı ancak bonuslarla ilgili bazı ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.