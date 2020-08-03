Eski futbolcu 35 yaşında kalbine yenik düştü

İsmail AKDUMAN/SÖZCÜ MKE Kırıkkalespor'un formasını 2005-2008 yılları arasında giyen “Mario” lakaplı Mustafa Karakaya, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetmesi Bölgesel Amatör ligde mücadele eden camiayı yasa boğdu.

FUTBOLU ZORUNLU BIRAKTI

MKE Kırıkkalespor’da başarılı bir grafik çizen ve bir çok kulübün dikkatini üstüne çeken Mustafa Karakaya, 23 yaşında böbreklerinden rahatsızlanınca çok sevdiği futbolu bırakmak zorunda kaldı. Futboldan ayrılan Mastafa Karakaya, babası Ramazan Karakaya’nın verdiği böbrekle yeniden hayata tutundu.

TELEVİZYONDA SPOR PROGRAMI YAPIYORDU

Tedavisinin tamamlanmasının ardından üniversite sınavına giren ve Başkent Üniversitesinde Radyo Televizyon bölümünü kazanan Mustafa Karakaya, daha sonra medya sektörüne adım attı. Karakaya, son olarak Ankara'da Kanal B televizyonunda spor programı yapıyordu. Ani ölümüyle sevenlerini ve spor camiasını yasa boğan Karakaya’nın, Kırıkkale Nur Caminde yarın yapılacak törenin ardından aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.