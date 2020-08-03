Erol Bulut veda etti

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da bir sezon görev yapan Erol Bulut, sözleşmesinin bitmesinin ardından kulübüne veda etti. Alanyaspor’da başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut’un ayrılığı açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe’ye çevrildi.

Sarı-lacivertli kulübün, kısa bir süre içerisinde Erol Bulut’un Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olduğunu açıklaması bekleniyor. Erol Bulut, vedasını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Erol Bulut, “Aytemiz Alanyaspor’da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur” dedi.

Aytemiz Alanyaspor’un başında 44 maça çıkan Erol Bulut, takımının ligi 5. sırada bitirmesini, Türkiye Kupası’nda final oynamasını ve Avrupa kupalarına katılmasını sağladı. Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile 44 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Resmi Twitter hesabından Erol Bulut’un yaptığı paylaşım şöyle: