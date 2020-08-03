Beşiktaş’ın eski evlatları geri geliyor

Beşiktaş, eski evlatlarına kavuşuyor! Siyah-beyazlılarda 2015-16 ve 2016-17 sezonunda şampiyonluklar yaşayan Oğuzhan Özyakup, geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralık olarak gitmişti. Ozzie'nin, Hollanda'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi. Milli futbolcu, 10 Ağustos'tan itibaren Ümraniye'de siyah-beyazlılarla antrenmanlara başlayacak.

Bir diğer tarafta ise Gökhan İnler, geri dönüş için ışık yaktı. 36 yaşındaki deneyimli orta saha, 2016- 17 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadıktan sonra Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Turuncu- lacivertlilerin tarihi lig zaferine tanıklık eden İnler, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Menajeri vasıtasıyla Beşiktaş'a haber gönderen Gökhan, para konusunda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

YENİ ADAY PUKKI

Beşiktaş, İngiltere'den Norwich City'nin Fin forveti Teemu Pukki'yi listeye aldı. İngiliz basını, bu sezon 11 gol, 3 asist üreten 30 yaşındaki futbolcuyu Burnley'nin de istediğini ancak Beşiktaş'ın yarışta önde olduğunu öne sürdü. Kartal'ın Premier Lig'den düşen Norwich'e Pukki için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu öğrenildi.

KALEYE EN YAKIN İSİM SERKAN

Kaleci arayışlarında sona doğru yaklaşan Beşiktaş'ta Serkan Kırıntılı bir adım önde. Volkan Babacan'ın Başakşehir ile bonservis sorununu halledememesinden dolayı Serkan, siyah-beyazlıların kalesine geçmesine daha yakın.