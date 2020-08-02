Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edecek

Trabzonspor Kulübü, Hüseyin Çimşir’in görevden ayrılmasından sonra Süper Lig’in son haftasında ve Türkiye Kupası finalinde takımın başında yer alan Eddie Newton ile devam kararı aldı!

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz” denildi.

Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz. Detaylarhttps://t.co/6Kdq8VITHO pic.twitter.com/OBdQKSSzxB — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 2, 2020

EKİBİNİ İNGİLTERE’DEN GETİRECEK

Trabzonspor’a devre arasında gelen, oyuncuları tanıyan, Türkiye Kupası finalinde takımı idare edip kupayı kazanan Newton, bordo-mavili yönetim tarafından en doğru isim olarak değerlendirildi. Chelsea ve West Bromwich gibi takımlarda yardımcı antrenör ve scout olarak görev yapan 48 yaşındaki İngiliz spor adamı, ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor’da yaşayacak. Newton ayrıca teknik ekibini ülkesinden birkaç isim de getirecek.