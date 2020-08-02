Taraftar grubu liderinden Lucescu’ya büyük tehdit!

Dinamo Kiev’in başına geçen Mircea Lucescu, taraftar gruplarının tepkileri ve tehditleri nedeniyle görevinden ayılma kararı alsa da sonrasında görevine dönmüştü fakat taraftarların tepkileri dinmek bilmiyor. Son olarak Dinamo Kiev’in taraftar gruplarından birinin lideri olan Alexei ‘Dexter’, Rumen hocaya yönelik sert mesajlar verdi.Hatırlanacağı üzere Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk kariyeri nedeniyle taraftarlarda büyük tepki görmüştü. Bunun sonrasında geçtiğimiz pazartesi günü istifasını sunmuş fakat başkan ile yaptığı görüşme sonrası salı günü göreve başlamıştı.

News.ro’ya konuşan Alexei ‘Dexter’, “Taraftarlar kariyeri boyunca çizdiği profil nedeniyle Mircea Lucescu’ya karşı. Bunlar sadece Ukrayna kariyeri ile alakalı değil. Daha önce de Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti. Rusya’da onun için yer şeyin kötü olduğunu ve yere çakıldığını söyledi. Davranışları ağırbaşlı değil. Kabul edilemez. Dinamo’da yönetimin böylesine kötü bir üne sahip bir kişiyi takımın başına getirmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Lucescu’nun takımın başında olmasının kaosa neden olacağını aktaran Alexei, “75 yaşında neden böyle bir strese ihtiyacı olduğunu anlayamıyoruz. Tüm oyunlarda sürekli gerginlik olacak. Her yenilgide eleştirilecek. Huzur içinde antrenman yapamayacak. Taraftarlar stadyumlara giremediğinde bile gazeteciler, eski oyuncular baskı yapacak. Bu baskı da tüm takımı etkileyecek.” dedi.