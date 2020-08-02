Merih Demiral yeşil sahalara geri döndü!

Serie A'nın 38. ve son haftasında şampiyon Juventus, Roma'yı konuk etti. Ligin 19. haftasında Roma maçında sakatlanan uzun bir sakatlık dönemi geçiren milli oyuncu Merih Demiral da dün akşam oynanan maçın ikinci yarısında görev aldı.

51. dakikada Leonardo Bonucci yerine giren Merih Demiral, 201 gün sonra yeşil sahalara dönmüş oldu.

Öte yandan karşılaşma Roma'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Juventus, 5'te Gonzalo Higuain'le öne geçse de Roma 23'te Nikola Kalinic ile 44'te (pen.) ve 52'de Diego Perotti'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Juventus sezonu 83 puanla bitirirken Roma ise 70 puanla ligi 5. sırada bitirdi. Bir diğer milli oyuncumuz Cengiz Ünder ise 56'da Nicolo Zaniolo'nun yerine oyuna dahil oldu.