İtalya Serie A’da sezon sona erdi! Ligden düşenler…

İtalya Serie A’da 2019-2020 sezonu tamamlandı! Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın da formasını giydiği Juventus’un şampiyon olarak tamamladığı ligde Avrupa’ya giden ve Serie B’ye düşen takımlar da belirlendi.

Şampiyon Juventus, Inter, Atalanta ve Lazio gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. 5. sıradaki Roma ise Avrupa Ligi gruplarına katılacak. Milan da Avrupa Ligi için ön eleme oynayacak. İtalya Kupası’nı kazanan Napoli da Avrupa Ligi’ne katılacak.

Son hafta sahasında Parma’ya 4-3 yenilen Lecce, Brescia ve SPAL’ın ardından Serie A’ya veda eden 3. takım oldu. Genoa ise sahasında Verona’yı 3-0 mağlup edince Lecce’nin oynadığı maçın skoruna bakmadan ligde kalma sevinci yaşadı.

Serie B’den ise bu sezon Benevento ve Crotone Serie A’ya çıkan takımlar oldu. Bir üst lige çıkacak osn takım ise play-off maçlarından sonra belli olacak.

SERIE A’DA GÜNÜN SONUÇLARI

SPAL 1-3 Fiorentina

Bologna 1-1 Torino

Genoa 3-0 Verona

Lecce 3-4 Parma

Sassuolo 0-1 Udinese