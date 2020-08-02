Formula 1’de müthiş yarış!

Formula 1’de İngiltere Grand Prix’sini Lewis Hamilton kazandı. Ülkesinde üst üste 7. kez kazanan İngiliz pilot, son turu ise sol ön lastiği patlak bir şekilde tamamladı. Hamilton’ın takım arkadaşı Bottas’ın da sol ön lastiği patlamasının ardından Fin pilot yarış ı1. sırada tamamlamak zorunda kaldı. Puana çok yakın olan McLaren pilotu Carlos Sainz da lastik patlatarak yarışı 13. sırada tamamladı.

Kariyerinde 87. yarışını kazanan Hamilton, bu sezon 3. kez damalı bayrağı en önde gören isim olmayı başardı. Kendi ülkesinde en çok kazanan Formula 1 pilotu olarak tarihe geçen Hamilton yarış sonunda, “Yüreğim ağzıma geldi. Böyle bir şeyi son turda hiç yaşamamıştım” dedi.

Daniil Kyvat, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg ise yarışı tamamlamayan pilotlar oldu.

Sezonun beşinci yarışı 9 Ağustos'ta yine Silverstone Pisti'nde koşulacak.

İngiltere’de puan alan pilotlar şöyle;

1- Lewis Hamilton

2- Max Verstappen

3- Charles Leclerc

4- Daniel Ricciardo

5- Lando Norris

6- Esteban Ocon

7- Pierre Gasly

8- Alexander Albon

9- Lance Stroll

10- Sebastian Vettel

Sürücüler klasmanında puan durumu

1- Lewis Hamilton (Mercedes) 63 Puan

2- Valtteri Bottas (Mercedes) 58 Puan

3- Max Verstappen (Red Bull Racing) 33 Puan

4- Lando Norris (Mclaren Renault) 26 Puan

5- Alexander Albon (Red Bull Racing) 22 Puan