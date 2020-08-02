Eddie Newton kimdir? Eddie Newton aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Trabzonspor yeni teknik direktörü, Eddie Newton oldu. Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'un teknik heyetine katılan ve Hüseyin Çimşir'in yardımcılığını yapan Eddie Newton, yeni sezondan teknik patron olacak. İşte Eddie Newton kimdir sorusunun cevabı…

EDDIE NEWTON KİMDİR?

Edward Ikem ‘Eddie’ Newton (13 Aralık 1971, Hammersmith, Londra doğumlu), İngiliz eski profesyonel futbolcu olup aynı zamanda Premier League kulüplerinden Chelsea’de Roberto Di Matteo’nun görev süresince yardımcı teknik direktörlük görevi yapmış ve iki numaralı teknik adam olmuştur.

Futbolcu olarak orta saha pozisyonunda 1990’dan 2001’e kadar Chelsea’de oynamış ve bu kulüpte 1997 FA Cup finalinde golü atmıştır. Ayrıca Eddie Newton, Cardiff City, Birmingham City, Oxford United, Barnet ve Hayes’de profesyonel futbol oynamıştır. 2 kez İngiltere U-21 takımında forma giymiştir.

Chelsea altyapısından çıktıktan sonra ilk olarak Cardiff City kulübüne Ocak 1992’de kiralık verilmiştir, ilk maçını 4-0 Chesterfield galibiyetiyle yapmıştır. Maalesef Cardiff üç puan farkla o sezon play-off oynama şansını kaybetmiş ve Newton, Chelsea’ye geri dönmüştür. 1994 FA Kupası Finali’nde oynamış ve Denis Irwin’a yaptığı faul sonucu maçın ikinci yarısında rakip penaltı kazanmış ve bu penaltıyı Manchester United Eric Cantona ile gole çevirmiştir.

Belki Chelsea bu maçı 4-0 kaybetmiştir ama Avrupa Kupasına gitme hakkı elde etmiştir, bu sayede 1970’ten bu yana kulüp ilk defa Avrupa Kupalarında oynama hakkı elde etmiştir. Newton, 1994-95 şampiyonası ve 1995-96 FA Cup kupalarında yarı-final oynayan takımın önemli bir parçası olmuştur.

Newton, 1997 FA Cup finalinde Chelsea’nin ikinci golünü atarak Middlesbrough’u 2-0 yenmesinde önemli rol oynamıştır. Newton, Cup Winners’ Cup ve League Cup kazanmasında önemli rol oynamıştır ama maalesef bu başarıların arkasından peşini bırakmayan sakatlıklar yüzünden o zamanki teknik direktörü Gianluca Vialli’nin Fransız Dünya Kupası Kazanan ortasaha Didier Deschamps transferinden sonra arka plana düşmüştür.

Temmuz 1999’da Birmingham City ‘ye transfer olan ve arkasından Oxford United ve Barnet’de oynadı. Bir diz sakatlığı nedeniyle futbolculuk hayatına nokta koydu. İslam dinini seçtiğini açıkladı ve Türk/İsveçli eşi Zeliha (Kılıç) Newton ile 2003 yılında evlendi.

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