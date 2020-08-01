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Sözcü

Silverstone’da pole pozisyonu rekorla Lewis Hamilton’ın oldu!

Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı olan Britanya Grand Prix'sinde sıralama turlarında ilk sıra Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Hamilton, 1:24.303'lük dereceyle Silverstone pistindeki en hızlı tur zamanına imza attı. İkinci sıra takım arkadaşı Bottas'ın üçüncü sıra ise Red Bull'dan Verstappen'in oldu.

SKOR DIŞ HABER
21:42 -
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Silverstone’da pole pozisyonu rekorla Lewis Hamilton’ın oldu!

Formula 1’de sezonun 4. yarışı olan Britanya Grand Prix’inde sıralama turları sonucunda ilk sırayı Mercedes pilotu Lewis Hamilton rekorla elde etti. Kaydettiği 1:24.303’lük dereceyle Silverstone pistindeki en hızlı tur zamanına imza atan Hamilton’ı takip eden isim takım arkadaşı Valtteri Bottas oldu.

Red Bull Honda pilotu Max Verstappen üçüncü sırayı elde ederken dördüncü sırada Ferrari’den Charles Leclerc yer aldı. Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Ferrari’de Sebastian Vettel ise 10. sırada kaldı. Britanya GP pazar günü TSİ 16:10’da başlayacak.

Kendi evinde yarışan pilotlardan olan McLaren pilotu Norris, son hakkında zaman turunu iyileştirerek 5. sıraya yükselirken Racing Point’ten Stroll 6., McLaren’dan Sainz 7. olabildi.

Renault pilotları Ricciardo ve Ocon son turlarında pozisyon kazandılar ve 8 ile 9. sıralarda yer aldılar.

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