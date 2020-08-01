Menajeri açıkladı: Fenerbahçe ile görüşebiliriz

Göztepe’de sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe’nin transfer listesinde girdi. Savunmaya takviye arayışındaki Fenerbahçe’nin ilgilendiği Alpaslan Öztürk’ün menajeri Ömer Kızılkaya, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe ile masaya oturabileceklerini belirten Ömer Kızılkaya, Fenerbahçe ile Göztepe arasında bir transfer görüşmesinin olabileceğini ancak bu konu hakkında kendilerine henüz bilgi verilmediğini söyledi. Kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe'yle görüşebileceklerini belirtti.

Göztepe’ye Elazığspor’dan bedelsiz olarak transfer olan Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 24 lig maçında 7 gole imza attı.