Jonathan Isaac ‘Siyahların hayatı önemlidir’ eylemine katılmadı! Nedenini anlattı

NBA’de heyecan, corona virüsü salgını nedeniyle verilen 5 aylık aranın ardından yeniden başladı. Maç öncesi tüm basketbolcuların ‘Siyahların Hayatı Önemlidir’ hareketine destek vermek için diz çökerek yaptıkları eyleme ilk katılmayan isim Jonathan Isaac oldu. Orlando Magic forması giyen Jonathan Isaac, takımının Brooklyn Nets ile oynadığı maç öncesi ‘Siyahların Hayatı Önemlidir’ tişörtü giymedi ve Milli Marş sırasında diz çökmedi.

Karşılaşmanın ardından konu ile ilgili açıklama yapan Jonathan Isaac, diz çökmenin ‘Siyahların hayatı önemlidir’ tişörtü giymenin siyahların hayatlarını desteklemediğini söyledi. Jonathan Isaac, konuşmasında “Tabi ki siyahları hayatının önemli olduğuna inanıyorum. Aldığım kararın oluşmasında birçok etken etkili oldu. ‘Siyahların Hayatı Önemlidir’ tişörtü giymenin ve diz çökmenin, siyahların hayatlarını desteklemekle örtüşmediğini düşünüyorum” dedi.

Orlando Magic Başantrenörü Steve Clifford ise Jonathan Isaac’ın kararı hakkında şunları söyledi:

“Bu, Jonathan Isaac’ın kişisel kararı… Biz takım olarak onun bu kararına saygı duyuyoruz. Milli Marş sırasında diz çökmenin kendisini rahatsız hissettirdiğini düşünüyor. Ayakta kalmak istiyorsa bu kimse için problem olamaz.”

Öte yandan karşılaşmayı Orlando Magic, 128-118 galip tamamladı.