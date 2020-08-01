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Galatasaray, Maicon transferini KAP’a bildirdi

Son dakika! Galatasaray, Maicon'un 1 milyon 430 bin Euro bonservis bedeliyle Al Nassr'a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

21:14 -
Haberler Futbol
Galatasaray, Maicon transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray, Maicon’un Al Nassr’a transferini KAP’a bildirdi. Al Nassr, geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen Maicon’un bonservisini aldığını açıklarken Galatasaray da transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

İşte Galatasaray’ın KAP bildirimi:

“Profesyonel Futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1.430.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.”

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31 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon Al Nassr formasıyla 21 maçta forma giymişti. 1 Temmuz 2017’de Galatasaray, Maicon’u Sao Paulo’dan 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

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Son güncelleme: 21:19 01.08.2020