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Corona virüsüne yakalandıktan üç gün sonra kadroya dahil edildi

Üç gün önce corona virüsüne yakalandığı anlaşılan Sevilla'nın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Gudelj, İspanyol ekibinin Roma ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosunda yer aldı.

SKOR DIŞ HABER
17:07 -
Haberler Avrupa Ligi
Corona virüsüne yakalandıktan üç gün sonra kadroya dahil edildi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Roma ile karşılaşacak olan Sevilla’nın maç kadrosu açıklandı. Üç gün önce corona virüsüne yakalanan orta saha oyuncusu Nemanja Gudelj’in de kadroda olması dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta içinde Nemanja Gudelj’in corona virüsüne yakalandığı, Sevilla tarafından da doğrulanmıştı. Nemanja Gudelj, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Corona virüsü testim pozitif çıktı. Ancak şu anda herhangi bir semptom göstermiyorum ve sağlıklıyım. Kendimi iyi hissediyorum” demişti.

Nemanja Gudelj’in, Sevilla ile Roma arasında oynanacak maçta forma giymesi beklenmezken, İspanyol ekibinin Sırp yıldızı gelecek maçlarda kullanabilmek adına kadroya dahil ettiği belirtildi.

Sevilla’nın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Vaclik, Bono, Javi Diaz; Jesus Navas, Reguilon, Escudero, Diego Carlos, Koundé, Sergi Gomez; Fernando, Gudelj, Jordan, Banega, Franco Vazquez, Oliver Torres, Ocampos, Suso; Munir, En-Nesyri, De Jong, Pablo Perez, Juanlu.”

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