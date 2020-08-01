Bursaspor son düzlükte altyapısına güvenmedi

Altınordu Futbol Kulübü ile birlikte, Türkiye profesyonel liglerinde en fazla altyapı oyuncusuna şans veren ekiplerden biri olan Bursaspor, Vakıfköy´den yetişen 11 isme şans verdi. Bu oyunculardan 4´ü, bin dakikanın üzerinde süre alırken; forma şansı bulan 32 oyuncunun 13´ü, 23 yaş ve altı futbolculardan oluştu. Ancak, Bursaspor ligde en fazla altyapı oyuncusunu oynatan kulüp unvanını Altınordu´ya kaybetti. İzmir ekibi, 12 altyapı oyuncusuna şans vererek bu alanda zirveyi aldı.

Ancak Bursaspor, özellikle ligin kritik virajlarında genç oyuncularından yararlanmadı. Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak, ligin son haftaları ve Play-Off maçlarında sıklıkla görev alırken, her iki oyuncu da performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. 11 maçta tam süre alan Sedat Dursun, hamle oyuncusu olarak değerlendirilirken; ligin ilk yarısında kadronun istikrarlı isimlerinden Emirhan Aydoğan, ligin sonuna doğru ikinci yarıda az süreler aldı, Play-Off maçlarında ise oynatılmadı.

Bu duruma bağlı olarak, genç oyuncuların son haftalarda aldığı süreler de Bursaspor´da azaldı. Buna göre; Bursaspor´un, TFF 1´inci Lig´deki normal sezonda altyapı oyuncuları toplamda 8 bin 162 dakika süre aldı. Altınordu´da ise bu rakamın, 9 bin 824 dakika olması dikkat çekti. Bursaspor’un ligin normal sezonunda ve Play-Off maçlarında deneyimli oyuncular daha sıklıkla şans buldu.

Böylelikle Bursaspor, genç oyunculara en fazla süre veren takım unvanını da Altınordu´ya kaptırdı. Bursaspor´da altyapıdan yetişip süre alan oyuncular ise şöyle; Kubilay Kanatsızkuş, Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Ataberk Dadakdeniz, Ramazan Keskin, Ozan Koç ve Enes Kayar.