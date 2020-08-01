Burak Yılmaz transferi resmen açıklandı

Beşiktaş’tan ayrılan yıldız futbolcu kariyerine Fransa’da devam edecek. Lille, 35 yaşındaki futbolcunun transferini resmen duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Burak ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Lille, Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’dan sonra 3. Türk futbolcuyu da kadrosuna katmış oldu. Burak, Lille’de ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

Deneyimli golcü geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 23 maçta 14 gol, 7 asitlik performans sergiledi.

Burak Yılmaz kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor, Beijing Guoan, Galatasaray, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Manisaspor ve Antalyaspor formaları da giydi.

“BURAK’A HOŞ GELDİN DİYORUM”

Lille CEO’su Marc Ingla, Burak Yılmaz transferi ile ilgili “Burak’a hoş geldin diyorum. Burak’ın Lille’de olması bizim için gurur verici. Burak Yılmaz, gerçek bir 9 numara. Ceza sahası içinde çok iyi ve çok yetenekli. Çok tecrübeli bir oyuncu. Gerçek bir Türk futbol efsanesi” açıklamasında bulundu.

Burak Yılmaz ise transferi ile ilgili “Lille kulübüne, sportif direktör Luis Campos’a ve idarecilerine bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Kariyerim boyunca çok büyük ve baskı altındaki kulüplerde oynadım. Bu benim için avantaj olacak. Teklif gelir gelmez Yusuf ve Zeki’yi aradım. Çok olumlu bir ortamda oynamaları ve mutlu olmaları, karar vermemde etkili oldu. Lille’de evlerinde hissettiklerini ve beni bu eve davet ettiklerini fark ettim” dedi.

Lille, resmi Twitter hesabından Burak Yılmaz’ın videolarının yer aldığı bir paylaşımla transferi duyurdu.