Arsenal, Chelsea’yi devirdi! FA Cup, 14. kez Arsenal’ın oldu!

FA Cup Finali’nde Arsenal ile Chelsea, Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Henüz 5. dakikada 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başaran Arsenal, FA Cup’ı 14. kez müzesine götürmenin sevincini yaşadı.

Mücadele hızlı başlayan Maviler, 5. dakikada Pulisic ile 1-0 öne geçti. Golün şokunu çabuk atlatan ve rakip kalede tehlikeli olmaya başlayan Arsenal, 28. dakikada penaltı kazandı.

Beyaz noktanın başına geçen Aubameyang skora eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1’lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda da daha etkili görünen Arsenal oldu. 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aubameyang fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Kupayla Avrupa Ligi vizesi de geldi!

Ligi 8. sırada bitiren ve Avrupa yarışının dışında kalan Arsenal, bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi vizesini de almış oldu.