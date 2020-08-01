Arsenal Chelsea özet! FA Cup finalini Arsenal kazandı (MAÇ ÖZETİ)

FA Cup Finali'nde Arsenal ile Chelsea, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Henüz 5. dakikada 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başaran Arsenal, FA Cup'ı 14. kez müzesine götürmenin sevincini yaşadı.

Mücadele hızlı başlayan Maviler, 5. dakikada Pulisic ile 1-0 öne geçti. Golün şokunu çabuk atlatan ve rakip kalede tehlikeli olmaya başlayan Arsenal, 28. dakikada penaltı kazandı.

ARSENAL CHELSEA FA CUP FİNAL MAÇI ÖZETİ

Beyaz noktanın başına geçen Aubameyang skora eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda da daha etkili görünen Arsenal oldu. 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aubameyang fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Kupayla Avrupa Ligi vizesi de geldi! Ligi 8. sırada bitiren ve Avrupa yarışının dışında kalan Arsenal, bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi vizesini de almış oldu.