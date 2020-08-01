Altın Ayakkabı, Ciro Immobile’nin! İtalyan golcü rekora ortak oldu!

Serie A’da sezonun bitimine bir maç kala gol krallığı yarışının ilk sırasında bulunan Ciro Immobile, 31 golle en yakın takipçisi Cristiano Ronaldo’nun Juventus Roma maçının kadrosuna dahil edilmemesiyle, adını zirveye yazdırmayı kesinleştirdi.

Bu gelişmeyle Immobile, aynı zamanda Avrupa’da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi oldu.

Immobile, ligde Lazio’nun geçen hafta Brescia’yı 2-0 yendiği maçta fileleri havalandırarak 35 gole ulaşmış ve Almanya’nın Bayern Münih takımında forma giyen 34 gollü Robert Lewandowski’nin önüne geçmişti.

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Rekora ortak oldu!

30 yaşındaki golcü, Napoli Lazio maçında takımının ilk golüne imza atarak, Serie A’da bir sezonda en çok gol atma rekorunu da egale etmiş oldu. Immobile, Arjantinli Gonzalo Higuain’in 2015-2016, Gunnar Nordahl’ın ise 1949-1950 sezonunda elde ettiği 36 gollük rekora ortak olmuş oldu.