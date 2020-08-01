22 takımlı Süper Lig için gözler TFF’ye çevrildi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun geçen çarşamba günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Süper Lig’de bu sezon küme düşmenin kaldırılması kararı çıkmıştı.

Gelecek sezon Süper Lig’in 21 takımla oynanması kararı sonrası bazı kulüplerin ’22 takımlı lig’ başvurusu için federasyon, bayramdan sonra toplanacak.

İHA’nın haberine göre yönetim kurulu, kendilerine iletilen bu konu hakkında görüşecek. Görüşmeden ’22 takım’ kararı çıkarsa Süper Lig’e yükselecek son ekibin TFF 1. Lig’de normal sezonu 3. sırada bitiren ve play-off finalinde Süper Lig’i kaçıran Adana Demirspor olması bekleniyor.