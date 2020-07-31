Yazlık sinema!

BEN küçükken, İstanbul'da, aşağı yukarı her semt içinde küçük yazlık sinemalar vardı. Giderdik biz de… Bazen film aralarında, bankaların sponsor olduğu, 3 büyüklerin oynadığı maçların unutulmaz anları verilirdi. Sadece onlar vardı. Trabzonspor daha lige çıkmamıştı. Gel zaman git zaman derken, devran biraz değişti, Trabzon lige çıktı, şampiyon da oldu. Sonra 12 Eylül oldu. Ankaragücü ikinci ligdeydi. Kupada Boluspor'u yendi, şampiyon oldu. Trabzonspor'u mağlup etti. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı. Kenan Evren aferin diyerek, buyurun birinci lige dedi. Aradan seneler geçti. Pandemi denilen illetle karşılaştık. Futbol durdu, sonra tekrar başladı. Düşme tehlikesi yaşayan kulüpler, bu sene düşmeyelim, mağduruz dediler. Olmaz dedi, federasyon… Biz bunu dünyaya nasıl anlatırız diyerek, konuyu kapattı. Kapanmamış. Sonuna kadar açılmış, meğer… Dünya ne derse desin muhabbeti, bu oyunun içine de aksetmiş, anlaşılan… Siyaset mi futbolun içinde, yoksa futbol mu siyasetin içinde? Güzel Türkçemizde biz buna, pilav üstü kuru diyebiliriz, kanaatimce… Pandemi bu sezon bitmeyecek, bunu biliyoruz. O zaman sene sonu küme düşen takımlar, biz mağdur olduk, yazık bize derlerse, bu lig 30 takıma mı çıkacak?

HAVUZ SİSTEMİ

BÖYLE giderse, havuz çatlar. 4 büyükler, aslan paylarını neden küçültecekler? 21 takımlı lig, büyük takımların işine nasıl gelecek? Sus payı var mı? Vergi affı mı geliyor? Kendilerine sponsorluk sözleri mi verildi? Bu işin perde arkasını çok merak ediyorum.Yoksa transfer limitleri görmezden mi gelinecek? 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyemeyecek takımlara, fazla yayın geliri mi akacak? beIN Sports çekilip başka yayıncılar mı çıkacak sahneye? Bu soruların cevaplarında, 4 büyük kulübün çıkarları çatışırsa, bu havuz sistemini kimse kurtaramaz…

SİYASET VE FUTBOL

YUNANISTAN enteresan bir olay yaşadı. FIFA, bu ülkede siyasetin futbola müdahale ettiğini belirtip üyeliğini askıya aldı, geçmişte… Bütün milli maçlar ve Avrupa kupalarına, Yunan futbolu katılamayacaktı, karara göre… Bizde, federasyon düşme olayını açıklarken, Bakan Bey, TFF Başkanı'nın yanında oturuyordu. Kümede kalan takımların yöneticileri, devlet erkanına, baştan aşağıya çabalarından ve anlayışlarından, bütün medya mecralarında teşekkür ettiler. Eyvah dedim kendi kendime ve hâlâ diyorum…