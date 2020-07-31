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UEFA Avrupa Ligi: Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir son 16 turu rövanş maçında FC Kopenhag'a konuk olacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Başakşehir'de hazırlıklar başladı. Peki Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman?

21:50 -
Haberler Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi: Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman?

Lig’de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir’de Avrupa Ligi hazırlıkları başladı. Danimarka ekibi Kopenhag ile son 16 turu rövanşında karşılaşacak Başakşehir, çeyrek finale adını yazdırmanın planları içerisinde. Kopenhag Başakşehir karşılaşmasından son gelişmeler Skor sayfamızda…

KOPENHAG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Başakşehir deplasmanda Kopenhag’a konuk olacak. 5 Eylül tarihinde oynanacak mücadele seyircisiz olacak.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Kopenhag Kulübü´nün resmi sitesinden yer alan haberde Kopenhag- İstanbul Başakşehir maçının seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı ile ilgili başvurunun UEFA tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “UEFA'nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye'deki maçta stada seyirci alındığı belirtirken Danimarka'daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadıkları açıkladı.

Öte yandan İstanbul'da 12 Mart'ta eşleşmenin ilk maçında Başakşehir rakibini 1-0´lık skorla mağlup etmişti.

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