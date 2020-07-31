TFF’ye sert tepki! ‘Adalet istiyoruz’

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'e düşmenin olmayacağını açıklamasından sonra 2. Lig'e çıkmayı Play-off finalinde Turgutluspor'a penaltı atışları sonrası kaybeden Karşıyaka, karara büyük tepki gösterdi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, kararın başarısız olan takımları ödüllendirdiğini; yatırım yapan, başarıyı hedefleyen kulüpleri cezalandırdığını açıkladı.

“Adalet istiyoruz”

Küme düşen takımlar yerine alt ligde final veya yarı final oynayan takımların üst lige alınması gerektiğini savunan ve bu kararın daha adil olduğunu belirten Büyükkarcı, şunları söyledi:

“TFF lige kalite getirip başa oynayan takımları ödüllendirmeyip küme düşen takımlara ödül verdi. Futbola yatırım yapıp 40 derece sıcakta Play-off oynayıp masraf yapan kulüpler mağdur oldu. Biz Antalya'da 10 gün kaldık ve sadece otele 300 bin lira konaklama ücreti ödedik. Bu rakam diğer masraflarla birlikte 500 bin liraya yaklaştı. Diğer takım oyuncuları tatil yapıp aileleriyle birlikte zaman geçirirken biz 38-40 derece sıcakta antrenman yapıp Play-off maçlarına hazırlandık. Covid-19 virüsü nedeniyle 3 günde bir testten geçtik, kamp yaptığımız otelde tatilcilerden adım adım kaçarak konakladık. Sıkı tedbirlere rağmen bir oyuncumuzda virüse rastlandı ve takım olarak final öncesi büyük panik yaşadık. Biz bu ve buna benzer maddi manevi sıkıntılar yaşarken küme düşen takımlar ödüllendirildi ve ligde kaldı. Karşıyaka olarak biz final oynamamıza ve 2. Lig'e çok yaklaşmamıza rağmen penaltı atışları sonrası 3. Lig'de kaldık. Biz bir yılımızı çöpe atarken küme düşenler bayram yaptı. Adalet istiyoruz.”

Karşıyaka taraftarları ise sosyal medyada TFF'nin verdiği karara tepki göstererek “#Adaletİstiyoruz” hashtagleriyle tepkilerini dile getirdi.