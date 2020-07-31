TFF’ye isyan! ‘Bizimle kimse oyun oynamasın’

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) küme düşmenin kaldırılması şeklindeki kararına tepkiler sürüyor.

Son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden 1074 Çankırıspor, TFF’nin aldığı karara yayınladığı basın bülteni ile isyan etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli Basın mensupları,

Bilindiği üzere tüm dünyayı kasıp kavuran Covid 19 virüsü neticesinde içinde bulunduğumuz Bölgesel Amatör Lig tescil edilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu dün keyfi bir karar açıklamıştır. Biz bir sezon boyunca mücadele verdiğimiz ligi, 2. Sırada tamamlamış bulunmaktayız. Bal liginde bulunan 11. Grupta daha önce 11 lig birincisi bir üst lige çıkartılmıştır. Alınan bu karara kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur. Dün yapılan açıklamada ise lig birincisi ile arasında 3 puan olan lig ikincileri, üçüncüleri ve lig dördüncüleri dahil toplam 9 takımda bir üst lige çıkartıldılar, sanıyorlar ki 1074 Çankırıspor sahipsiz!

İşte buradayız ve biriz beraberiz. Kimse 1074 Çankırıspor'u ezmeye kalkmasın bizimle kimse oyun oynamasın sesimiz çıkmadı diye bizi kimse görmezden gelmesin buradan TFF'ye haykırıyoruz ve Diyoruz ki sizin keyfe keder almış olduğunuz kararı tanımıyoruz.

Sizlere soruyoruz; Ligleri devam ettirdiniz. Şampiyon olan ve düşen takımları belirlediniz Ne oldu da küme düşürmeyi kaldırdınız? Bu neyin anlayışı, bu neyin düşüncesi bütün liglerde küme düşen takımları hangi düşünce ile ligde tuttunuz? 1074 Çankırıspor u da bir üst lige çıkartmak hakkımızdır ve hakkı olan şuan Bal liginde bir üst tura çıkamayan grubunda 2. Sırada olan 5 takım bulunmaktadır. Yazıklar olsun ki bu 5 Takımı saf dışı tutan anlayışa şuan 67 olan 3. Ligde bulunan kulüp sayısına 5 eklenirse 72 oluyor. 4 grup halinde 18 takımlı 4 grup oluşuyor. Hey gidi TFF hiç mi bunu düşünecek aklınız yok? Bizim TFF den ve çok değerli sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz Bal liginde 1. Ve 2. Sırada bulunan ve ayrıca şampiyonluk iddiası olan bütün takımların 3. Lige çıkartılmasıdır. Bu 5 takıma yazık etmeyin.

Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet KASAPOĞLU' na ve TFF Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir' e bu konuda bütün Çankırılıların saygı ve selamını ileterek destek olmalarını bekliyoruz.

Buraya gelen herkese saygı ve sevgilerimizi sunar, Desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz.”