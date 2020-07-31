Ondrej Celustka ülkesine döndü!

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Çekyalı savunmacı Ondrej Celustka’nın yeni adresi, Sparta Prag oldu.

Spartra Prag tarafından 3 numaralı formayı giyeceği açıklanan Celustka, yeni kulübü ile 2023’e kadar sözleşme imzaladı.

Tecrübeli stoper, geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması ile 28 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı ve toplam 2388 dakika süre aldı.

Tarihe geçen golü atmıştı!

31 yaşındaki stoper daha önce Trabzonspor’da da forma giymişti. Celustka, Trabzonspor’un tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi grup maçında Inter’i Giuseppe Meazza’da 1-0 yendiği unutulmaz maçta takımının tek golünü kaydetmişti.