Ondrej Celustka ülkesine döndü!

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Çekyalı savunmacı Ondrej Celustka’nın yeni adresi, Sparta Prag oldu.
Spartra Prag tarafından 3 numaralı formayı giyeceği açıklanan Celustka, yeni kulübü ile 2023’e kadar sözleşme imzaladı.
Tecrübeli stoper, geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması ile 28 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı ve toplam 2388 dakika süre aldı.
31 yaşındaki stoper daha önce Trabzonspor’da da forma giymişti. Celustka, Trabzonspor’un tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi grup maçında Inter’i Giuseppe Meazza’da 1-0 yendiği unutulmaz maçta takımının tek golünü kaydetmişti.