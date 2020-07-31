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Sözcü

Ondrej Celustka ülkesine döndü!

Süper Lig'de son olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Ondrej Celustka, ülkesine döndü. Bir dönem Trabzonspor forması da giyen 31 yaşındaki savunmacı Sparta Prag'la sözleşme imzaladı.

21:13 -
Haberler Antalyaspor
Ondrej Celustka ülkesine döndü!

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Çekyalı savunmacı Ondrej Celustka’nın yeni adresi, Sparta Prag oldu.

Spartra Prag tarafından 3 numaralı formayı giyeceği açıklanan Celustka, yeni kulübü ile 2023’e kadar sözleşme imzaladı.

Tecrübeli stoper, geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması ile 28 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı ve toplam 2388 dakika süre aldı.

Tarihe geçen golü atmıştı!

31 yaşındaki stoper daha önce Trabzonspor’da da forma giymişti. Celustka, Trabzonspor’un tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi grup maçında Inter’i Giuseppe Meazza’da 1-0 yendiği unutulmaz maçta takımının tek golünü kaydetmişti.

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