NBA’de heyecan başladı! İşte NBA’de ilk hafta maçları ve yeni formatı…

En heyecanlı spor organizasyonu arasında yer alan NBA’de heyecan kaldığı yerden, farklı formatla devam ediyor. Türkiye’de de canlı yayınlanacak olan için günün programı haberimizin içerisinde yer alıyor.

NBA’DE İLK HAFTA MAÇLARI

31 Temmuz Cuma 01:30 Jazz @ Pelicans 04:00 Clippers @ Lakers 21:30 Magic @ Nets

1 Ağustos Cumartesi 01:30 Celtics @ Bucks 04:00 Rockets @ Mavericks 20:00 Heat @ Nuggets

2 Ağustos Pazar 01:00 Pelicans @ Clippers 22:30 Blazers @ Celtics

3 Ağustos Pazartesi 03:30 Bucks @ Rockets 20:30 Raptors @ Heat

NBA’DE FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ