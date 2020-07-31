Napoli dev transferi resmen açıkladı! Osimhen için 60 milyon Euro!

İtalya Serie A ekibi Napoli, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen 21 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu Victor Osimhen’i renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Napoli’nin resmi açıklamasında herhangi bir ücret belirtilmezken The Guardian’ın haberine göre İtalyan ekibi Osimhen için Lille’e 60 milyon Euro bonservis ödeyecek. 60 milyonluk bonservis bedelinin performans bonuslarıyla 81 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği de aktarıldı.

Gelen haberlere göre Napoli’yle 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu bu sezon Lille formasıyla resmi maçlarda 18 gole imza attı. Osimhen daha önce Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un ve Belçika ekibi Charleroi’nın formasını giymişti.

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Osimhen, Charleroi formasıyla 20 gole imza atarak dikkatleri üzerine çekmiş ve 21.5 milyon Euro’ya 1 Ağustos 2019’da Lille’e transfer olmuştu. Lille, Osimhen’den bir sene sonra 60 milyon Euro kazanmış oldu.

FIFA U17 Dünya Kupası’nda parlayan Osimhen, Nijerya ile şampiyonluğa ulaşmış ve turnuvada 10 gole imza atarak gol kralı olmuştu. A milli takım seviyesinde 8 kez Nijerya forması giyen genç hücum oyuncusu 4 gole imza attı.