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Sözcü

Kaan Ayhan’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da talipti…

Sassuolo, TRT Spor'un haberine göre Kaan Ayhan'ın sözleşmesindeki 2.5 milyon Euro'luk çıkış maddesinin son gününde bu bedeli ödemeye karar verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de radarındaki milli savunmacının gelecek sezon Sassuolo'da forma giymesi bekleniyor.

22:00 -
Haberler Futbol
Kaan Ayhan’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da talipti…

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da transfer gündeminde yer alan milli savunmacı Kaan Ayhan, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile büyük ölçüde anlaştı.

TRT Spor’un haberine göre sözleşmesindeki 2.5 milyon Euro’luk çıkış maddesinin son gününde taliplerle görüşmeler yapan milli oyuncu, daha fazla süre alacağını düşündüğü için Sassuolo’da karar kıldı.

Masada Roma’nın da yer aldığı gelen haberler arasındaydı.

Daha önce Merih Demiral’ı da transfer eden ve genç yıldızımızı Juventus’a gönderen Sassuolo’nun kadrosunda bir diğer milli oyuncu Mert Müldür de yer alıyor.

Fenerbahçe Fortuna Düsseldorf galatasaray İtalya Serie A Kaan Ayhan
Son güncelleme: 22:04 31.07.2020