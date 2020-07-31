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Sözcü

Jalen Reynolds Bayern Münih’te

Alman ekibi Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Jalen Reynolds ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

16:51 -
Haberler Basketbol
Jalen Reynolds Bayern Münih’te

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alman temsilcisi Bayern Münih, son olarak Maccabi Tel Aviv’de oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Jalen Reynolds’ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Reynolds ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ABD’li basketbolcu geçtiğimiz sezon Maccabi ile THY Euroleague’de 12 maçta 5.7 sayı ve 5.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Jalen Reynolds kariyerinde Xavier, Recanati, Reggio Emilia, Zenit St Petersburg ve Guangzhou Long Lions takımlarında da forma giydi.

bayern münih Jalen Reynolds