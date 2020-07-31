Dünyanın gözü üçüncü kez Marmaris’te!

Son iki yıldır ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5’inci yarışı olan Türkiye Rallisi, Marmaris´in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti ağırlayacak.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ilk 3 yarış sonrasında ara verilen şampiyona, 4-6 Eylül tarihlerindeki Estonya Rallisi ile devam edecek ve ekipler bu yarışın ardından rotalarını Türkiye’ye çevirecekler. 18 Eylül Cuma günü başlayacak Türkiye Rallisi, 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda devam edecek ve 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaştırılacak.

SAĞLIK KURALLARINA UYULACAK

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Bir kez daha ülkemizin gücünü tüm dünyaya göstermek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız” dedi.

WRC Promoter CEO’su Jona Siebel ise “Marmaris, pandemi sonrasında alınan önlemler doğrultusunda, tüm katılımcı ve seyircilerin keyifle ve güvenle seyahat edebilecekleri popüler bir tatil beldesi. Organizasyon Covid-19 protokolleri ile birlikte yürütülecek, güvenli bir ortam oluşturmak için Türkiye’nin sağlık yasalarına uygulanacaktır” açıklamasını yaptı.