David Alaba’ya övgüler: ‘Beckenbauer’den sonra ilk!’

Bayern Münih’te sözleşmesi sona erecek olan David Alaba hakkında Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge flaş açıklamalarda bulundu. Karl-Heinz Rummenigge, Alaba’yı takımda tutmak istediklerini dile getirirken oyuncuya övgülerde bulundu.

Rummenigge, Barcelona’nın ilgilendiği David Alaba hakkında “Alaba harika bir sezon geçirdi. Sakatlıklar nedeniyle defansta oynaması gerekti ve Hansi Flick onu oraya yerleştirdi. Uzun zamandır defans liderimiz yoktu, bunu başardı. Boş statlarda takımı geriden inanılmaz yönetti. Çok önemli bir oyuncumuz” ifadelerini kullandı.

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Futbolculuk döneminde Alman futbolunun efsanesi olan deneyimli spor insanı “Günün sonunda kariyerini burada bitirmesi için bir yol bulacağımızı düşünüyorum. O benim için, siyah Franz Beckenbauer. Franz’dan sonra o seviyede oynayabilen ilk oyuncumuz” ifadelerini kullandı.

2011’den bu yana Bayern Münih’te oynayan 28 yaşındaki David Alaba, 382 maçta 31 gol ve 48 asistlik kaydetti.