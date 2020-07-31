Atılay Canel: Süper Lig’de olacağız dedik ve dediğimizi yaptık

TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Adana Demirspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, “Dün 2. Lig’deydik, bugün 1. Lig, yarın Süper Lig'de olacağız dedik ve dediğimizi yaptık” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Şampiyonluğu Karagümrük halkına taraftarlarına hediye ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda Süper Lig'de iyi neticeler alırız. Bu şampiyonlukta emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Bu ekibi bir araya getiren Süleyman Hurma’ya teşekkür ediyorum. Bu futbolcuları bulup getiren herkese teşekkür ederim. Futbolcularımız iyi bir şekilde yüreklerini ortaya koyarak 34 hafta boyunca mücadele ettiler. Play-Off'larda da gayet başarılıydık. Hakkımız olanı aldık. Geçen sene de söylediğimiz gibi; dün 2. Lig’deydik, bugün 1. Lig, yarın Süper Lig'de olacağız dedik ve dediğimizi yaptık. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılı olup Karagümrük takımını Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu. Biz hedeflerimize tek tek ulaştık. Geçen sene aynı takma takviye yaparak kupa kaldırdık, bu sene de 2. kupayı kaldırdık. Herkese teşekkürler” diyerek açıklamasını sonlandırdı.