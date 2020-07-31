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Sözcü

Andrea Pirlo Juventus’a geri döndü!

İtalyan eski futbolcu Andrea Pirlo, Juventus'ta 23 yaş altı futbol takımının başına geçti.

11:06 -
Haberler Futbol
Andrea Pirlo Juventus’a geri döndü!

Juventus, emekli futbolcu Andrea Pirlo’yu U23 takımının başına teknik direktör olarak getirdi.

Kariyerinde Juventus, Inter, Milan ve Parma gibi takımlarda oynayan 41 yaşındaki Pirlo, 1 kez Dünya Kupası, 2 kez Şampiyonlar Ligi ve 6 kez de İtalya Serie A şampiyonu oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAM DEMİŞTİ

41 yaşındaki Pirlo, daha önce yaptığı açıklamada; “En çok duyduğum soru şu; “Neden teknik direktör olmuyorsun?” Neden olayım ki? Hayatım futbol için seyahat etmekle, antrenman yapmakla, kampta geçti. 4 çocuğum var! Hayat kısa ve çocuklarımla olmalıyım” demişti

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