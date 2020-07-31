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Adana Demirspor Fatih Karagümrük özet! Süper Lig’e son bilet Fatih Karagümrük’ün (Maç özeti ve golleri)

TFF 1. Lig’de bu akşam play-off finali heyecanı yaşandı. Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig’e çıkmak için kozlarını paylaştı. Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Adana Demirspor ikinci yarıda skoru eşitledi ve karşılaşma uzatmaya gitti. Fatih Karagümrük, gol sesi çıkmayan uzatmalar sonucunda penaltılarla rakibini mağlup etti ve Süper Lig’e yükselmeyi başardı. İşte nefes kesen Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçının özeti ve golleri…

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Haberler Futbol
Adana Demirspor Fatih Karagümrük özet! Süper Lig’e son bilet Fatih Karagümrük’ün (Maç özeti ve golleri)

Fatih Karagümrük Süper Lig'de! TFF 1. Lig play-off final maçında, Fatih Karagümrük, penaltılar sonucunda Adana Demirspor'u mağlup etti ve Hatayspor ile Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip oldu. İşte Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçının özeti ve golleri…

ADANA DEMİRSPOR FATİH KARAGÜMRÜK ÖZET VE GOLLER

36 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de en son 1983-1984 sezonunda mücadele etmişti. Adana Demirspor'u eleyerek Süper Lig biletini kapan Adana Demirspor, 36 yıl sonra en üst ligde sahne alacak.

Foto: DepoPhotos