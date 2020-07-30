Trabzonspor’da CAS kararı hakkında ilk açıklama

Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) UEFA’nın verdiği Avrupa’dan bir yıl men cezası ile ilgili itirazda bulunan Trabzonspor’un talebi reddedildi. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmasına rağmen Avrupa’ya gidemeyecek olan Trabzonspor, CAS kararının ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor, CAS'ın 45 sayfalık gerekçeli kararını avukatlar tarafından incelendikten sonra kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“UEFA'nın 3 Haziran 2020 tarihinde vermiş olduğu ‘Avrupa kupalarından 1 yıl süreyle men’ kararı kulübümüzce 13 Haziran 2020 tarihinde CAS nezdinde temyiz edilmişti.

CAS'ın bugün resmi internet sitesinden duyurduğu ve tüm kamuoyu ile aynı anda öğrendiğimiz kararına göre başvurumuz kabul edilmemiş; UEFA'nın aleyhimize vermiş olduğu karar onanmıştır.

CAS'ın internet sitesindeki söz konusu açıklamadan 2,5 saat sonra kulübümüze ilettiği 45 sayfalık gerekçeli karar avukatlarımız tarafından incelenmektedir. Bu incelemenin ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır” denildi.

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