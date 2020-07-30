Son dakika! CAS, Trazbonspor hakkında kararını verdi!

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor’un UEFA cezasına itirazı hakkında kararını verdi. CAS, Trabzonspor’un başvurusunu reddetti.

CAS resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Trabzonspor’un 13 Haziran’da itirazını ilettiğini, tarafların da CAS tarafından 16 Temmuz’da dinlendiğini ifade etti.

Dava sonucunda Trabzonspor’un 2019 mali yılında UEFA anlaşmasıyla önceden belirlenmiş gereksinimlerini yerine getiremediği belirtildi. Bu sebeple UEFA’nın verdiği cezanın onandığı açıklandı.

Bu karara göre ligi ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi elemesi oynamaya hak kazanan Trabzonspor’un yerine ligi üçüncü sırada noktalayan Beşiktaş, Devler Ligi’nde eleme aşamasında boy göstermeye hak kazandı.

İşte CAS’ın resmi internet sitesinden İngilizce olarak yayınladığı açıklama:

TRABZONSPOR İTİRAZ EDECEK

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetmesinin ardından bordo-mavili kulüp İsviçre Federal Mahkemesi’ne giderek kararı kalkmasını isteyecek.

Trabzonspor yönetimi İsviçre Federal Mahkemesi’nde kararın düzeltilmesini isteyecek.

Bordo-mavili kulübün, kararla ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.