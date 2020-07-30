Ne Oldu’da gündem küme düşmenin kaldırılması ve 21 takımlı Süper Lig!

Ne Oldu’nun yeni bölümünde Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu, Türkiye’deki profesyonel liglerde bu sezon küme düşmenin kaldırılması yönünde verilen kararı değerlendirdi. Hayatımıza giren bu yeni kaotik kararı ve bu kararın yaratacağı kaotik düzeni masaya yatıran Özen ve Aktaşoğlu; yaşananlara anlam vermeye çalıştı! Programı yukarıda yer alan oynatıcıya tıklayarak dinleyebilirsiniz.

İşte sohbetten öne çıkan satır başları:

Türk futbol tarihimizin en kötü kararlarından biri. Hem de kötü kararlar verme konusunda çok utangaç bir geçmişimiz yok. Kulaktan kulağa oyununda sondaki oyuncu gibi TFF. Söylenen sözlerdeki etkisi o kadarmış gibi görünüyor. Çok acı ama görünen bu.

Söylenen sözlerdeki etkisi o kadarmış gibi görünüyor. Çok acı ama görünen bu. Mesela her konuşmaya pandemide Türkiye'nin başarısı övülerek başlanıyor. Pandemide çok başarılıyız ama pandemiden etkilenip küme düşmeyi kaldıran da sadece biz varız. Hangisi doğru başarılı mıyız? Çok mu etkileniyoruz? Eğer çok etkilendiysek neden oynatıldı? Etkilenmediysek küme düşme neden kaldırıldı? Nasreddin Hoca’nın kedi ve ciğer fıkrası gibi. Kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buysa kedi nerede?

Hangisi doğru başarılı mıyız? Çok mu etkileniyoruz? Eğer çok etkilendiysek neden oynatıldı? Etkilenmediysek küme düşme neden kaldırıldı? Nasreddin Hoca’nın kedi ve ciğer fıkrası gibi. Kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buysa kedi nerede? Yeni yabancı düzenlemesiyle 20 takımın kadrosunda 15 civarında Türk futbolcu olacak. Böyle bir hesap yapmak gerekirse 300 tane Süper Lig seviyesinde yerli futbolcumuz var mı? Böyle bir havuzumuz yokken böyle bir kararın çıkması ligin kalitesini çok düşürecektir.

Gelen talepler, giden mesajlar, iletilen teşekkürlerin adresi belli. Bunun bir de alt ligler boyutu var. Bölgesel Amatör Lig’de zirveden maksimum üç puan uzakta olan takımlar 3. Lig’e çıkarıldı. Orada da bir kaotik durum var. Bunun altında başka bir hesap olduğu belli. Futbolun işine hiç gelmeyecek böyle bir karar çıkıyorsa bunun başka bir sebebi olmalı.

Bir de şu var. Nihat Bey açıklamayı yaparken dedi ki, “Avrupa'nın en iyi protokolünü hazırladık.” Vallahi ben Alman olsam çok bozulurdum bu söze. Dünya virüsten kafasını kaldırmazken protokol hazırlayıp liglerini oynattılar, diğer tüm aksiyonlar da onları model alarak yapıldı. Tabii Bundesliga’da ve liglerini oynatan diğer tüm liglerde şampiyon olan oldu, küme düşen düştü…

Tabii Bundesliga’da ve liglerini oynatan diğer tüm liglerde şampiyon olan oldu, küme düşen düştü… Velev ki pandemiden etkilendi takımlarımız ve bu zor zamanlarda onlara el uzatmamız gerektiğine ikna olduk. Neden Kayseri, Malatya ve Ankaragücü’ne el uzatıyoruz da, son virajda Süper Lig'e katılamayan Akhisar, Bursa’ya el uzatmıyoruz. Finalde oynayacak Adana Demir ve Karagümrük takımlarından biri Süper Lig'i elindeki harika hocaları kovup ikinci yarı 8 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor'dan daha mı az hak ediyor?

Finali oynayacak takımların tepki metinleri yazılmış hazır bekliyordur. Finali kaybeden anında itiraz edecektir.

Bunu düşenin dostu olmaz düşüncesiyle mi yaptılar, bir taç üzerinden birbirine kin kusan kulüplerin bir anda sevgi böceklerine düşünmemiz bekleniyor bizden. İnanmamızı bekledikleri senaryo kötü bir gündüz kuşağı dizisi gibi.

Burada “barter” olmuş çok yüksek ihtimalle. Bunun spekülasyonu doğru olmaz ama belli ki, yabancı sınırı ertelendi; harcama limiti esnetilebilir ve yapılandırmada da bir esneklik olabilir. İlerleyen günlerde göreceğiz bu “ortak kararın” altında ne yattığını. Ama kısa vadeli bir kazanç için “kapitülasyonlar” verilmiş belli ki!

Bir hafta bay geçme, mutlaka her hafta bir takıma haksızlık olur. Bir takım diğerinden daha az dinlenmiş olacak. Burada “bay” dediğimiz şey, bay geçeceğimiz şey Türk futbolu.

V For Vendetta’da V’nin Evey Hammond’ı test etmek ve onun gelişimini tam anlamıyla sağlamak için habersiz bir şekilde onu hapse atması gibi Konyaspor, gözyaşlarıyla mücadele etti, ligde kaldı ve “Zaten ligden düşmeyecektin” dendi.

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