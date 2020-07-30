Muhammed bin Selman’dan flaş karar! Teklifi geri çekti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için girişimlere başlayan ve 300 milyon pound (yaklaşık 2 milyar 750 milyon TL) teklifte bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın önderliğindeki konsorsiyum, flaş bir karar aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında Newcastle United’ın satışı için başlayan süreç, aylar süren araştırma neticesinde bir türlü sonuca bağlanamamıştı.

Premier Lig’in yayın ortaklarından beIN Sports’un ve birçok insan hakları örgütünün karşı çıktığı satış, gerçekleşmedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın başında bulunduğu Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Newcastle United için yaptığı 300 milyon pound’luk teklifi geri çekme kararı aldı. Karara gerekçe olarak da yapılan araştırmanın hala sonuçlanmamasına ve yakın bir zamanda da sonuçlanmayacak gibi görünmemesine bağlandı.

Suudi Arabistan Yatırım Fonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Newcastle United futbol takımına ve camiasına duyduğumuz büyük saygıya rağmen, kulübü satın almak için yaptığımız teklifi geri çektiğimiz üzüntüyle bildiririz.

Teklifimiz sonrası hakkımızda yapılan araştırmanın uzun sürmesi ve hala da sürecek gibi görünmesi, kulübün sahibi ile anlaşmamıza rağmen satışın gerçekleştirilmemesi, sürecin açıklıkla yürütülmemesi, yeni sezonun başlamak üzere olduğu da göz önüne alındığında, teklifi geri çekmemizin en doğru karar olacağını düşündük.”

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BİRÇOK KESİM KARŞI ÇIKMIŞTI

Newcastle United’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a satılmasına, başta Premier Lig yayın ortağı beIN Sports olmak üzere birçok kesim karşı çıkmıştı. Uluslararası Af Örgütü de satışın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Hatta beIN Sports, Premier Lig yönetimine bir mektup yazarak, satış yapılmadan önce iyice düşünülmesi gerektiğinin altı çizilmişti. Premier Lig'in en büyük yayın ortaklarından biri olan beIN Sports'un CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin imzası ile gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Premier Lig oluşumunun uzun süreli ortaklarından olarak bu kararı alırken çok dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarıyoruz. Suudi Arabistan, dünyadaki en büyük korsan yayın portallarından biri olan beoutQ'nun sahibi… Bunun gibi daha birçok illegal kazanç yollarına giden bir oluşumun, Premier Lig ile anılması, markaya büyük zarar verecektir. Bilindiği üzere korsan yayınların durdurulması için şimdiye kadar Premier Lig tarafından Suudi Arabistan'da açılan davalar da sonuçsuz kaldı.

Premier Lig'in uluslararası yayın hakları için 3 yılda 500 milyon pound'un üzerinde yatırım yaptık. Böyle önemli bir karar alınırken, bizim de fikirlerimize önem verileceğini düşünüyoruz. Newcastle United gibi İngiltere'nin en köklü kulüplerinden birinin, kendi vatandaşlarına yaptığı adil olmayan davranışlar ve maddi çıkar sağlamak için başvurduğu hukuk dışı yollar ile tanınan bir ülke olan Suudi Arabistan'ın yönetimine verilmesi, Premier Lig markasına büyük zarar verebilir.

Corona virüsü nedeniyle kulüplerin büyük zarara uğradığının farkındayız. Bu zararı en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu zarardan kurtulmak için Premier Lig'in değerli bir kulübünün kontrolünü, dünyada korsan yayıncılığın en büyük platformu haline gelen, yılda milyonlarca kişiye IPTV üyelikleri sağlayan bir oluşumun merkezinde olan Suudi Arabistan yönetimine verirken, bir kez daha düşünmenizi istiyoruz.”

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