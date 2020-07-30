Kopenhag – İstanbul Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

Kopenhag Kulübü´nün resmi sitesinden yer alan haberde Kopenhag- İstanbul Başakşehir maçının seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı ile ilgili başvurunun UEFA tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “UEFA’nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye’deki maçta stada seyirci alındığı belirtirken Danimarka’daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadıkları açıkladı.

Öte yandan İstanbul’da 12 Mart’ta eşleşmenin ilk maçında Başakşehir rakibini 1-0´lık skorla mağlup etmişti.