Futbolist haftayı zirvede tamamladı

Mobile Dünya Ligi'nde Türkiye’yi temsil eden Futbolist takımı, 10 Temmuz tarihinde başlayan ve ödül havuzu 425 bin Dolar olan turnuvaya Türkiye Bölge Şampiyonu unvanı ile katılmaya hak kazandı.

Yükselen form grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Futbolist, geride bıraktığımız haftayı en yakın rakibinin 35 puan önünde lider tamamladı.

2020 senesindeki performansıyla Avrupa'da 1. dünyada ise 5. sırada bulunan Futbolist, yaklaşık 500 milyon kullanıcı ile günümüz e-spor dünyasının en önemli branşlarından biri olan Pubg Mobile oyununda finallere kalması halinde, ülkemizi finallerde temsil etmiş ilk Türk takımı olarak adını spor tarihimize yazdıracak.