Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Kaan Ayhan derbisi!

EMRE Akbaba, Vedat Muriqi, Mert Hakan ve son olarak Kaan Ayhan… Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabetine sahne olan bu dönemdeki son isimler bunlar. Ve şimdi listeye biri daha eklendi: Kaan Ayhan.

Takımı Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesiyle valizlerini toplamaya başlayan milli savunma oyuncusuna iki ezeli rakipten teklif var. Galatasaraylı yöneticiler, 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun menajeriyle İstanbul'da görüşmüştü. Şimdi Fenerbahçe de ciddi olarak devrede.

KRİTİK GÜN YARIN

SARI-lacivertliler, Kaan Ayhan'a 4 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Galatasaray'ın teklifinin 1 milyon Euro dolayında olduğu ve Fenerbahçe'nin rekabette öne geçtiği belirtiliyor. Kaan, Fortuna Düsseldorf'ta yıllık 600 bin Euro kazanıyordu. Oyuncunun kontratında 2.5 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu da bulunuyor.