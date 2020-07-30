Ceyhun Gülselam imzayı attı

Tecrübeli futbolcu Gülselam kendisini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha Aytemiz Alanyaspor’a bağlayan sözleşmeyi Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde attı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam’ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, “Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz” dedi.

Gülselam: Yeni başarılara imza atacağız

Ceyhun Gülselam ise, “Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kendimi Alanyaspor’a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız” diye konuştu.