CAS kararı sonrası Avrupa kupalarına gidecek takımlar değişti

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezası için yaptığı başvuruyu reddetti. Böylece ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek Trabzonspor’un yerine, ligi üçüncü bitiren Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazandı.
CAS kararı sonrası UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek takımlar da değişecek. Ligi dördüncü sırada bitiren Demir Grup Sivasspor, doğrudan UEFA Avruıpa Ligi gruplarında yer alacak. Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu’nda gruplara kalmak için mücadele edecek. Şampiyon olan Medipol Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan gruplardan başlayacak.
Trabzonspor’un yerine Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek olan Beşiktaş’ın gözü, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Shaktar Donetsk, Inter, Manchester United ve Sevilla’da olacak. Liglerindeki sıralama nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan bu dört takımdan biri, UEFA Avrupa Ligi’ni müzesine götürme başarısı gösterirse, Beşiktaş iki ön eleme oynayacak.
Aksi takdirde Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek için üç öne eleme turunu geçmesi gerekecek. Beşiktaş, üç ön eleme oynaması durumunda ilk maçını 25 ya da 26 Ağustos tarihinde yapacak.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu kurasına seri başı olarak katılacak.
İşte Avrupa kupalarında ilk maç tarihleri:
25-26 Ağustos – Beşiktaş
17 Eylül – Galatasaray
24 Eylül – Alanyaspor
20 Ekim – Başakşehir
22 Ekim – Sivasspor