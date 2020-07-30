CANLI | Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı canlı yayın | Adana Demir Karagümrük canlı izle

Adana Demirspor Fatih Karagümrük canlı! Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ile Süper Lig’e yükselecek olan son takım belli oluyor. TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Ankara Eryaman Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

Adana Demirspor finale Bursaspor’u eleyerek, Fatih Karagümrük ise Akhisarspor’u eleyerek yükseldi. Ülkenin köklü iki kulübünü bir araya getiren nefes kesen karşılaşma sonunda bir takım Süper Lig’e yükselecek. Adana Demirspor en son 1994-1995 sezonunda; Fatih Karagümrük ise son olarak 1983-1984 sezonunda Süper Lig’de boy göstermişti.

Dk. 50: Fatih Karagümrük takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Brahim Darri tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Dk. 46: İkinci yarı başladı!

Dk. 45+4: İlk yarı sona erdi!

Dk. 45+2: Sinan’ın ortasında arka direkte Erkan Zengin müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak top dışarı gitti.

GOL! Dk. 40: Serbest vuruştan Alpaslan’ın ortasında Karagümrük’te Çağrı gelen yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi!

Dk. 37: KARAGÜMRÜK’TEN NET FIRSAT! Sobiech, Ramazan’ın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yaptı ancak Kurtuluş gole izin vermedi!

Dk. 29: ADANA DEMİR ETKİLİ GELDİ! Erkan Zengin’in ceza sahasına gönderdiği aşırtma pasta topla buluşan Volkan Şen çaprazdan topu dışarı gönderdi.

Dk. 22: Attamah’ın uzaktan şutu yandan dışarı gitti. Bu dakikaya kadar iki takım da kontrollü bir oyun sergiliyor.

Dk. 1: Maç başladı!

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Hasan, Tevfik, Sinan, Volkan, Erkan, Mehmet Akyüz

TEKNİK DİREKTÖR: Cüneyt Dumlupınar

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Çağrı, Sabo, Ndao, Darri, Sobiech

TEKNİK DİREKTÖR: Atılay Canel

STAT: Eryaman Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS MAX 1

Adana Demirspor’da Muhammed Şengezer’in sakatlığı bulunuyor. Fatih Karagümrük’te sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Cristobal Jorquera, finalde Adana Demirspor’a karşı forma giyemiyor.

Ligin 29. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile oynanan müsabakada sakatlanan ve daha sonra ameliyat edilen Jorquera, kırmızı-siyahlı takımın son 7 maçında takımdaki yerini alamamıştı.

İstanbul ekibinde ayrıca Akhisarspor ile yapılan play-off yarı final müsabakasında sakatlık yaşayan Yalçın Ayhan da görev alamıyor.